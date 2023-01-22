Родила сына в день смерти отца: трагическая история медика "Рафа" из Харькова

16 января от рук оккупантов под Бахмутом трагически погиб Вениамин Рафаэлевич Халапов. Боец с позывным "Раф" защищал Украину с 2014 года.

Вениамин родом из Харькова, на войне спасал жизнь своим побратимам, но, к сожалению, не уберег себя. Мужчина также был членом партии "Европейская Солидарность".

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В день смерти "Рафа" родился его внук

Побратимы и сестры по оружию вспоминают Вениамина как невероятного человека, врача, который поставил на ноги многих маленьких харьковчан. В день гибели "Рафа" его дочь родила внука, которого он так ждал.

Прощание с защитником состоится в Харькове 23 января в 10:00 в храме Иоанна Богослова (улица Большая Панасовская, 105а).

Какая ситуация в Бахмуте

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила поздравили украинцев с Днем Соборности. Защитники повесили украинский флаг на телебашне в Бахмуте. Воин 24 бригады говорит, что Бахмут – это Украина, и никто у нас этот город не заберет.

На Бахмутском направлении оккупанты несут огромные потери. Во время боев под Соледаром и Бахмутом Силам обороны удалось обезвредить почти 14 тысяч вагнеровцев – 4 тысячи ликвидировать, 10 тысячам – нанести ранения.

Недавно СБУ сообщила, что устроила ад россиянам возле Бахмута, которые скрывались в траншеях. Кроме того, пограничники 16 января уничтожили 12 россиян и ранили 17. Враг пытался захватить один из передовых опорных пунктов возле города.

Журналисты Al Jazeera, находившиеся в Бахмуте Донецкой области, зафиксировали моменты попадания в дом. Они отметили, что россияне усилили обстрелы города.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина!