Под Бахмутом российская армия потеряла до 30 тысяч бойцов, – The Guardian

Россияне бросают значительную часть сил на попытки захватить Бахмут. На Западе заявили, что оккупанты уже потеряли от 20 до 30 тысяч человек при попытке взять город.

Такие цифры называют западные официальные лица. Об этом сообщил журналист The Guardian Дэниел Саббаг.

Кстати говоря Россияне сами загнали себя в ловушку, – военный ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте

Россия потеряла от 20 000 до 30 000 человек при попытке взять Бахмут,

– говорится в сообщении.

Он добавил, что соотношение убитых и раненых может быть хуже, чем один к трем. По словам журналиста, ни одной эквивалентной цифры для украинских защитников не приводят, кроме "меньше". Хотя есть заявления о пяти россиянах на одного украинца и даже больше.

Саббаг добавляет, что битва за Бахмут "вполне может занять еще месяц".

Какая ситуация в Бахмуте

6 марта украинское военно-политическое руководство обсуждало ситуацию вокруг Бахмута во время заседания Ставки Главнокомандующего.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считают, что нужно усиливать оборону Бахмута, а не отходить.

Военный ВСУ Иван Варченко отметил, что россияне оказались в ловушке. Теперь у них только один сценарий – фронтально атаковать, бросая в бой десятки тысяч бойцов и уничтожая их под стенами Бахмута.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения потери России достигли 154 830 военных.