Нацгвардейцы под Бахмутом уничтожили российский Су-25: истребитель сбили из "Иглы"

Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Наши воины сбили российский истребитель в районе Бахмута.

Нацгвардейцы 2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров. Цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и был осуществлен пуск.

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Командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения "Партизан" сообщил, что в результате боевой работы один Су-25 был поражен.

В Нацгвардии отметили, что Россия использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Также в Нацгвардии сообщили, что в результате боевой работы огневой группы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество.

Так, только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

Какая ситуация под Бахмутом

Российские войска из-за мощного сопротивления Сил обороны Украины уже несколько месяцев не могут захватить Бахмут. Россия бросает безумные силы на Бахмутское направление и несет большие потери.

Спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый информировал, что на Бахмутском направлении ежесуточные потери оккупантов идут на сотни.

Ситуация на Бахмутском направлении очень напряженная, но контролируемая украинскими войсками. Bloomberg пишет, что Украине, вероятно, придется отступить из Бахмута.

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