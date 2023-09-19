ВСУ разбили элитные части оккупантов во время наступления под Бахмутом, – ISW

Ожесточенные бои под Бахмутом не утихают. Наши военные уничтожили немало русских бойцов. В частности, разбили элитные части оккупантов.

Как отмечают в Институте по изучению войны, разбить элитные части российских захватчиков удалось во время успешного наступления к югу от Бахмута. Рассказываем, что еще обратили внимание в свежем отчете.

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Элитные части оккупантов разгромлены

По имеющимся данным, наши военные при освобождении Андреевки и Клещеевки полностью уничтожили подразделения:

72-й мотострелковой бригады,

31-й гвардейской бригады ВДВ,

83-й гвардейской бригады ВДВ.

В Институте отмечают, что об этом свидетельствует заявление командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского. Он рассказал о гибели командира 31-й бригады ВДВ. Что касается 72-й мотострелковой бригады, то она, скорее всего, оказалась неэффективна в бою. Правда, доподлинно неизвестно, какие потери понес враг.

В отчете обратили внимание на то, что соответствующие подразделения ВДВ шли в контратаки и пытались отбросить наступление наших защитников вблизи Бахмута. Вероятно, они понесли значительные потери.

Поскольку продвижение ВСУ к югу от Бахмута стало причиной уничтожения боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, оккупантам предстоит позаботиться о перераспределении. Не исключено, что их направятся на оборону к югу от города.

Почему важно освобождение Клещеевки

Ответить на этот вопрос попытался военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что россияне будут продолжать попытки идти в контратаки и отбивать утраченные позиции.

Что касается важности, то она такая же, как и у Андреевки. Утрата контроля над Клещеевкой может стать причиной того, что оккупанты полностью теряют юго-западный сектор.

Логистическая артерия, объединяющая между собой Горловку и Бахмут, будет потеряна в ближайшее время, потому что не имея Клещеевки, Андреевки, а на подходе и Курдюмовка, россияне не смогут удерживать территорию по правому флангу от этой трассы,

– рассказал Александр Коваленко.

Коваленко добавил, что российским захватчикам придется постепенно отходить. И этого им никак не остановить.