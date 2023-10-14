Атака на завод по производству взрывчатки под Брянском: стали известны последствия

13 октября россияне пожаловались, что БпЛА атаковали Брянский химический завод. Там производят взрывчатые вещества.

В результате были повреждены крыша и вентиляционная камера. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Какие последствия атаки на завод по производству взрывчатки в Брянской области

По данным росСМИ, атаку на Брянский химический завод в городе Сельцо совершили в ночь на 13 октября. Предварительно, один беспилотник якобы был обезврежен, а второй – упал на крышу завода.

В результате атаки повреждения получила сама крыша и вентиляционная камера производственного помещения. Отмечается, что в момент обстрела с завода были эвакуированы сотрудники.

В Россию часто приходит "хлопок"

Напомним, что 11 октября ночью Брянскую область России атаковали беспилотники. Под ударом находились объекты на территории Суражского района. Пострадавших и разрушений якобы нет.

12 октября оккупанты также жаловались на громкие взрывы в Брянске. После этого в городе начался пожар в районе мясокомбината.

Кроме того, 30 сентября в Брянской области взрыв произошел на электроподстанции в поселке Погар. В некоторых каналах сообщалось, что по электроподстанции был прилет.

Брянский химический завод имени 50-летия СССР входит в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех. Концерн "Техмаш" специализируется в области разработки и серийной поставки боеприпасов.