Большинство могил – безымянные: появились жуткие кадры массового захоронения за Броварами
Источник:Ян Доброносов
Больше года назад российские оккупанты пытались захватить Бровары Киевской области. Тогда они жестоко убивали людей, проживавших недалеко от этого города.
К счастью, захватчикам не удалось зайти в Бровары. Однако они натворили много бед в селах, расположенных возле города.
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Массовое захоронение под Броварами
Фотограф Ян Доброносов обнародовал видео, на котором можно увидеть, как выглядит массовое захоронение за Броварами.
Совсем недавно в комментариях мои подписчики показали мне массовое захоронение за Броварами. Сегодня было время сделать репортаж,
– сообщил он.
По словам местных жителей, там хоронят людей и останки тех, кого находят до сих пор – в лесах и других местах.
На кадрах видно, что большинство могил безымянны, а на табличках написаны только номера. На некоторых установили кресты и венки.
Как выглядит массовое захоронение возле Броваров: смотрите видео
Напомним, что в марте 2022 года российские террористы пытались прорваться в Бровары – они шли по Черниговской трассе. Тогда же в селах под городом захватчики цинично грабили, расстреливали и убивали мирное население. Однако уже в апреле ВСУ отогнали оккупантов и те отошли.
Обстрел Броваров: что известно
- 24 февраля 2022 года Россия нанесла удар двумя ракетами по Броварам. Под обстрел попал военный объект.
- В марте 2022 года российские военные совершили артиллерийский обстрел Броваров, что в Киевской области. Один из вражеских снарядов попал на территорию местного завода. В результате атаки повреждены 7 автобусов и хозяйственные постройки завода.
- Также в феврале прошлого года на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Мэр Игорь Сапожко сообщал о жертвах от авиаудара в районе воинской части на улице Киевской. Тогда было известно о погибшем и 5 раненых.