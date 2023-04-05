Большинство могил – безымянные: появились жуткие кадры массового захоронения за Броварами

Больше года назад российские оккупанты пытались захватить Бровары Киевской области. Тогда они жестоко убивали людей, проживавших недалеко от этого города.

К счастью, захватчикам не удалось зайти в Бровары. Однако они натворили много бед в селах, расположенных возле города.

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Массовое захоронение под Броварами

Фотограф Ян Доброносов обнародовал видео, на котором можно увидеть, как выглядит массовое захоронение за Броварами.

Совсем недавно в комментариях мои подписчики показали мне массовое захоронение за Броварами. Сегодня было время сделать репортаж,

– сообщил он.

По словам местных жителей, там хоронят людей и останки тех, кого находят до сих пор – в лесах и других местах.

На кадрах видно, что большинство могил безымянны, а на табличках написаны только номера. На некоторых установили кресты и венки.

Как выглядит массовое захоронение возле Броваров: смотрите видео

Напомним, что в марте 2022 года российские террористы пытались прорваться в Бровары – они шли по Черниговской трассе. Тогда же в селах под городом захватчики цинично грабили, расстреливали и убивали мирное население. Однако уже в апреле ВСУ отогнали оккупантов и те отошли.

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