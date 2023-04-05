На щастя, загарбникам не вдалося зайти у Бровари. Однак вони накоїли багато лиха у селах, що розташовані біля міста.
До теми Окупанти здійснили авіаналіт на Бровари: є загиблий і 6 постраждалих
Масове поховання під Броварами
Фотограф Ян Доброносов оприлюднив відео, на якому можна побачити, як виглядає масове поховання за Броварами.
Зовсім нещодавно в коментарях мої підписники показали мені масове поховання за Броварами. Сьогодні був час, зробити репортаж,
– повідомив він.
За словами місцевих жителів, там ховають людей та останки тих, кого знаходять і досі – в лісах та інших місцях.
На кадрах видно, що більшість могил безіменні, а на табличках написані тільки номери. На деяких встановили хрести та вінки.
Як виглядає масове поховання біля Броварів: дивіться відео
Нагадаємо, що у березні 2022 року російські терористи намагалися прорватися у Бровари – вони йшли Чернігівською трасою. Тоді ж у селах під містом загарбники цинічно грабували, розстрілювали та вбивали мирне населення. Однак вже у квітні ЗСУ відігнали окупантів та ті відійшли.
Обстріл Броварів: що відомо
- 24 лютого 2022 року Росія завдала удару двома ракетами по Броварах. Під обстріл потрапив військовий об'єкт.
- У березні 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл Броварів, що на Київщині. Один із ворожих снарядів влучив на територію місцевого заводу. Внаслідок атаки пошкоджені 7 автобусів та господарські споруди заводу.
- Також у лютому минулого року на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Міський голова Ігор Сапожко повідомляв про жертви від авіаудару в районі військової частини на вулиці Київській. Тоді було відомо про загиблого та 5 поранених.