Под Харьковом ВСУ сбили российский штурмовик Су-25: пилота разыскивают

Утром 6 марта силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили боевой самолет РФ – штурмовик Су-25. Пилоту самолета удалось катапультироваться, сейчас его разыскивают.

Поиски проводятся соответствующими подразделениями ВСУ совместно с силами терробороны, Нацгвардии и СБУ.

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В ВСУ говорят, что Россия направляет в Харьков значительную часть собственного воздушного флота.

Над городом почти постоянно одновременно находятся 5 – 7 штурмовиков и истребителей противника, осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями. При этом силы ПВО Харькова отражают атаки противника,

– говорится в сообщении.

Об уничтожении вражеского самолета ранее сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов. В тот момент он ждал подтверждения от военных.

Он добавляет, что украинские военные никогда не отступят от защиты харьковчан.

Добавим, что украинские военные показывают, как они уничтожают врагов. Так, в сети обнародовали видео, на котором противотанковая управляемая ракета ВСУ мощно ударила по танку оккупантов.

Враг имеет большие потери не только в личном составе, но и в вооружении и технике. Так, по состоянию на 10-й день войны потери авиационной техники оккупационных войск уже составляют 88 самолетов и вертолетов.