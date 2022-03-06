Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, пошуки проводять відповідні підрозділи ЗСУ спільно с силами тероборони, Нацгвардії та СБУ.

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У ЗСУ кажуть, що Росія направляє на Харків значну частину власного повітряного флоту.

Над містом майже постійно одночасно перебувають 5 – 7 штурмовиків та винищувачів противника, які здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями. При цьому сили ППО Харкова відбивають атаки противника,

– написав Синєгубов.

Про знищення ворожого літака Олег Снєгубов повідомляв раніше, але на той момент він чекав підтвердження від військових.

Він додає, що українські військові ніколи не відступлять від захисту харків’ян.

Додамо, що українські військові показують, як вони знищують ворогів. Так, у мережі оприлюднили відео, на якому протитанкова керована ракета ЗСУ потужно вгатила по танку окупантів.

Ворог має великі втрати не лише у особовому складі, а й в озброєнні та техніці. Так, станом на 10 день війни втрати авіаційної техніки окупаційних військ вже становлять 88 літаків та вертольотів.

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