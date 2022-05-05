Под Харьковом ВСУ уничтожили гордость России – новый танк Т-90М

Вооруженные Силы Украины продолжают превращать российскую технику в металлолом. Так, накануне наши войска уничтожили гордость российской армии – танк Т-90М "Прорыв".

Известно, что стоимость одной экспортной единицы 3 – 4 миллиона долларов. На вооружение российской армии танк был принят только в 2020 году.

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Новейшая модификация российских танков: что известно

Согласно открытым данным, в российские танковые части поступило только 40 единиц Т-90М. Главное отличие этой модификации в принципиально новой башне и более мощном двигателе. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

На танке устанавливаются противокумулятивные экраны и система динамической защиты "Реликт". Также он может быть оснащен и комплексом активной защиты "Арена-М",

– говорится в обзорах.

Вероятно, разбитый в Харьковской области танк принадлежал к составу 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

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В Украине возможен парад уничтоженной техники России

Минобороны точно прокомментировало эту потерю врага, отметив, что парад к 9 мая проведем мы, демонстрируя уничтоженную технику оккупантов.

Украинская армия превратила Т-90М в металлолом. В Украине возможен парад российской техники. Парад уничтоженного вооружения,

– говорится в сообщении.

Всего за время полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли уже 2 651 боевую бронированную машину, 1 092 танка, 499 артиллерийских систем, 196 самолетов, 169 реактивных систем залпового огня, 155 вертолетов и 83 системы противовоздушной обороны.

Только за сутки на Юге Украины наши защитники уничтожили до 50 оккупантов и 11 единиц техники (2 гаубицы "Мста-С", 5 единиц бронированной техники, 3 – автомобильной техники, 1 беспилотник). А в зоне ООС ликвидировали 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники врага. Поэтому в случае "парада уничтоженного вооружения" мы действительно будем иметь чем похвастаться.

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