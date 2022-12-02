Под Киевом вторые сутки нет света: аварийные отключения будут продолжаться

Из-за повреждения энергоинфраструктуры вторые сутки бучанский район, как и другие населенные пункты Киевской области, оказался без постоянного электроснабжения. К сожалению, состояние с аварийными отключениями в системе электроснабжения остается неутешительным.

Об этом сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук. Он отметил, что украинцы должны научиться выживать в новых условиях.

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Света не будет как минимум до понедельника

По данным ДТЭК Киевские региональные сети, это аварийное отключение может затянуться на выходные 3 и 4 декабря. Плановые отключения снова, вероятно, будут внедрены в регионе только с понедельника. И то при отсутствии новых массированных ударов страны-террористки.

Теперь спрогнозировать, какой район или линия электропередач будет отключена невозможно,

– подчеркнул Анатолий Федорук.

Чтобы вернуть свет в дома как можно скорее, энергетики выполняют свои обязанности и делают все возможное.

Город делает все возможное

Мэр отметил, что в настоящее время местное самоуправление делает все возможное для обеспечения критической инфраструктуры альтернативными видами питания. В частности, все имеющиеся в городском совете и коммунальных предприятиях генераторы были направлены на:

КП "Теплокоммунсервис",

ОСМД,

Пункты несокрушимости,

в школы,

в поддержку других важных объектов.

Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Мы все вместе, по всей стране, находимся в одинаковых условиях. Надеюсь, это изменится уже на выходных,

– подытожил Анатолий Федорук.

Полное обращение Анатолия Федорука: видео

Блэкаут в Киеве

Отметим, что 2 декабря в КМВА сообщили, что Киев постепенно приближается к плановым отключениям света. Также для этого в столице увеличили предел на потребление электроэнергии.

Однако в случае длительного отключения света в столице открыли сотни Пунктов несокрушимости, где можно погреться, зарядить гаджеты и подключиться к интернету. В сети появились адреса таких пунктов.

Однако, стоит отметить, что мэр Киева призвал киевлян иметь запас технической и питьевой воды, продуктов, теплые вещи на случай полного блекаута. Ведь в городе с населением в 3,5 миллиона человек и 5 тысяч Пунктов несокрушимости будет слишком мало.

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