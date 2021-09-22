Под Киевом обстреляли авто Шефира – помощника Зеленского

Под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранили водителя машины.

Шефир выжил. Он находится в нормальном состоянии, так как пули его не задели. Об этом сообщил журналист Роман Кравец.

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Водителю оказывают помощь на месте.



Обстрелянный автомобиль Шефира / Фото полиции

Стреляли автоматной очередью

Обстрелы осуществили автоматной очередью, сообщает "Украинская правда". Нападающих ищут, поэтому правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова. Стрельба произошла возле села Лесники под Киевом.

Реакция полиции

Правоохранители отметили, что ищут людей, которые открыли огонь Просят всех, у кого есть какая-либо информация об обстоятельствах покушения, сообщить в полицию на 102.

Добавили, что в автомобиль попало более 10 пуль.



Машина, которую обстреляли / Фото полиции



Следы от обстрелов / Фото полиции

Кто такой Сергей Шефир

Шефир ранее был сценаристом, продюсером и директором "Студии Квартал 95".

Братья Шефиры были учредителями "Студии Квартал 95" вместе с Зеленским.

В Офисе Президента он работает с 2019 года.

Занимает должность первого помощника Зеленского.

Сам президент Владимир Зеленский сейчас находится с рабочей поездкой в США. Он поехал туда на заседание Генассамблеи ООН. Вместе с президентом в Штаты отправился глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие представители ОП.