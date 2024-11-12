Под Киевом взрывы и ПВО: на столицу летят "Шахеды"
Под Киевом раздались взрывы. Власти области предупредили, что ПВО работает по вражеским беспилотникам.
24 Канал пишет, что воздушную тревогу в Киевской области объявили в 14:54, в Киеве – в 17:29 12 ноября. Воздушные силы ВСУ в 17:30 сообщили, что ударный беспилотник летит курсом на Киев через Бровары.
Смотрите также "Ежедневная реальность украинцев": Боррель поделился, как встретил утро в киевском укрытии
Что известно о взрывах в Киеве
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,
– заявили в Киевской ОВА.
Власти также призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Из-за тревоги Киевская городская государственная администрация предупредила, что движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная".
Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия,
– предупредили людей.
Стоит заметить, что по состоянию на 18:10 Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа беспилотников продолжает движение из Киевской на Житомирскую область. В частности, юго-западным курсом.