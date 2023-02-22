Получился хороший костер: россияне пытались ротой танков и пехоты прорвать оборону под Кременной

Российские оккупанты пытались прорвать оборону на Кременском направлении. Однако Вооруженные Силы Украины дали отпор захватчикам и нанесли мощный удар по ним.

Так, украинские защитники устроили хороший костер из вражеских танков. В результате этого оккупанты понесли новые огромные потери.

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Россияне хотели прорвать оборону под Кременной

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, захватчики пытались совершить прорывы на Кременском и Сватовском направлениях.

В районе Кременной оккупанты наступали ротой танков и ротой пехоты. Однако все завершилось большим костром из вражеской техники.

На Сватовском участке после того, как наши атаку отбили, оккупанты на следующий день только занимались тем, что собирали с поля боя своих 200-х и 300-х,

– отметил Гайдай.

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