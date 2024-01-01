Некому прыгать в фонтаны: в ISW оценили потери российских десантников

Институт изучения войны в своем последнем отчете указывает на потери россиян среди воздушно-десантных сил. Силы обороны Украины прореживают ряды элитных подразделений россиян, в частности на левом берегу Днепра.

Аналитики отмечают, что Россия недальновидно бросает людей наступать вдоль всей линии фронта. Из-за этого российские десантники несут тяжелые потери на нескольких участках фронта в Украине.

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Какие потери десантников

Сами российские "военкоры" признают их серьезность. Речь идет о том, что десантники были вынуждены "выполнять нетипичные задачи", поэтому многие из них навеки остались в степях Украины. Костяк наиболее опытных офицеров потерян, а чтобы пополнить ряды бойцов, нужно много времени и денег.

У россиян остается очень мало обученных и опытных кадров – они буквально на вес золота. А те, что есть, не успевают восстановиться и отдохнуть. Элитные войска россиян вымываются, контрактников не так много.

Россия бросила десантников на Крынки, и ВДВ "сточились"

104 дивизия ВДВ, "предположительно, понесла тяжелые потери возле Кринок из-за неадекватной воздушной и артиллерийской поддержки и неопытности ее личного состава". Возможно, эти десантники отойдут из Крынок, чтобы пополнить свои ряды. Пока же их пополняют выпускниками командных училищ – то есть неопытными бойцами.

Россиян минусуют, но радоваться рано

Британское Минобороны приводило статистику общих потерь россиян. Говорилось о том, что "среднесуточное количество потерь россиян в Украине выросло почти на 300 в течение 2023 года", а прогнозировали потерю более полумиллиона до конца 2024 года – если нынешний уровень потерь сохранится.

Впрочем, в ISW предупредили: все может измениться.

Нынешний уровень потерь не следует считать постоянным: российское военное командование может изменить темп наступательных операций или потратить время на восстановление своих сил для более эффективных наступательных операций в будущем. Западные партнеры Украины должны остерегаться самоуспокоения, оценивая российские потери и оперативные неудачи в Украине,

– написали в отчете.

Захватчики теряют людей