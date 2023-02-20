Под Курском оккупанты "удачно" растопили печь: сообщают о многих погибших

Шесть солдатов-срочников, предположительно, погибли в Суджанском районе Курской области. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщают российские СМИ. Что известно о "взрывном" инциденте – рассказывает дальше 24 Канал.

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В Курской области срочники подлили бензин в печь

Взрыв прогремел утром 20 февраля в Суджанском районе Курской области. Передают, что его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Российские военные, находившиеся в то время в блиндаже, пытались растопить печь. Сообщают, что они якобы случайно долили туда бензин.

В результате произошел взрыв и вспыхнуло масштабное пламя. Как сообщают российские СМИ, только двум срочникам удалось выбежать на улицу и спастись.

По предварительной информации, шесть военных погибли. Пока их тела не обнаружили – из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.

Сегодня в результате грубого нарушения требований безопасности военными ЗВО (Западного военного округа России – 24 Канал) в Курской области произошел пожар в блиндаже. Погибли шесть военнослужащих, проводится расследование,

– отметили в минобороны страны-агрессора.

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