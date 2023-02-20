Под Курском оккупанты "удачно" растопили печь: сообщают о многих погибших
Шесть солдатов-срочников, предположительно, погибли в Суджанском районе Курской области. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Об этом сообщают российские СМИ. Что известно о "взрывном" инциденте – рассказывает дальше 24 Канал.
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В Курской области срочники подлили бензин в печь
Взрыв прогремел утром 20 февраля в Суджанском районе Курской области. Передают, что его причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Российские военные, находившиеся в то время в блиндаже, пытались растопить печь. Сообщают, что они якобы случайно долили туда бензин.
В результате произошел взрыв и вспыхнуло масштабное пламя. Как сообщают российские СМИ, только двум срочникам удалось выбежать на улицу и спастись.
По предварительной информации, шесть военных погибли. Пока их тела не обнаружили – из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.
Сегодня в результате грубого нарушения требований безопасности военными ЗВО (Западного военного округа России – 24 Канал) в Курской области произошел пожар в блиндаже. Погибли шесть военнослужащих, проводится расследование,
– отметили в минобороны страны-агрессора.
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В Ростовской области разыскивают боевиков батальона "Сомали"
- В Ростовской области России разыскивают военных из батальона "Сомали". Сообщают, что четверо бойцов сбежали с квазиреспублики "ДНР".
- Они якобы тайно выехали с места дислокации батальона и отправились в соседний регион, прихватив с собой автоматы. Отметим, что батальон "Сомали" – это незаконная вооруженная группировка, подчиненная оккупантам в квазиреспублике.
- Российские СМИ утверждают, что боевики въехали на территорию Ростовской области 15 февраля. Где они находятся сейчас – неизвестно.