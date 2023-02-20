Про це повідомляють російські ЗМІ. Що відомо про "вибуховий" інцидент – розповідає далі 24 Канал.

Читайте також Зібрали, щоб президента послухати, – окупант розповідає про 80 "200-х" в Донецьку

У Курській області строковики підлили бензину у піч

Вибух нібито прогримів уранці 20 лютого в Суджанському районі Курської області. Передають, що його причиною стало необережне поводження з вогнем.

Російські військові, які перебували на той час в бліндажі, намагалися розтопити піч. Повідомляють, що вони нібито необачно долили туди бензин.

Унаслідок цього стався вибух і спалахнуло масштабне полум'я. Як повідомляють російські ЗМІ, лише двом строковикам вдалося вибігти на вулицю і врятуватися.

За попередньою інформацією, шестеро військових загинули. Наразі їхні тіла не виявили – з бліндажа відкачують воду після гасіння пожежі.

Сьогодні внаслідок грубого порушення вимог безпеки військовими ЗВО (Західного військового округу Росії – 24 Канал) у Курській області сталася пожежа у бліндажі. Загинули шестеро військовослужбовців, проводиться розслідування,

– зазначили в міноборони країни-агресорки.

Зверніть увагу Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців, – Резніков

У Ростовській області розшукують бойовиків батальйону "Сомалі"