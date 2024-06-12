Под Львовом произошла стрельба: ранен мужчина, продолжается спецоперация полиции
Во Львовском районе произошла стрельба. Полиция принимает меры для задержания злоумышленника.
Днем 12 июня в Сокольниках, что на Львовщине, произошла стрельба. Известно о раненом мужчине.
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На месте работают специалисты
На Львовщине полицейские работают над задержанием злоумышленника, который стрелял в автомобиль BMW. В результате огнестрельные ранения получил водитель автомобиля – он госпитализирован.
Сообщение о стрельбе в Сокольниках поступило примерно в 11. Известно, что на месте происшествия работают оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.
Полицейские проводят спецоперацию для установления личности злоумышленника и его задержания.
На Львовщине мужчина избил до смерти знакомого
- Во Львовской области правоохранители задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве собутыльника.
- Об этом во вторник, 4 июня, сообщили в полиции Львовщины. Там рассказали о деталях ситуации и что грозит подозреваемому за содеянное.
- Сообщается, что погибшему мужчине было 47 лет, на теле которого были обнаружены многочисленные травмы. По данным полицейских, после проведенных мероприятий установили, что той ночью погибший находился в гостях у своего знакомого. Мужчины распивали алкоголь и между ними возник конфликт, во время которого хозяин нанес гостю многочисленных ударов руками и ногами в разные участки тела, вызвав травмы, от которых тот скончался.