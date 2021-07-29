В ДТП на трассе Киев-Чоп грузовик разбил авто под Львовом

29 июля 2021 , 17:30
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Источник:

ГСЧС Львовской области

На трассе Киев – Чоп под Львовом грузовик Volvo протаранил авто Volkswagen Pasat CC. В результате ДТП пострадал 33-летний водитель легковушки. Сейчас его с травмами отвезли в больницу.

Происшествие произошло 29 июля в 5 утра. На месте работали полиция и медики.

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Детали ДТП

  • Инцидент произошел на трассе Киев – Чоп вблизи села Йосиповка Золочевского района.
  • По данным "Варта 1", от удара легковушка съехала в кювет.
  • Пострадавшего с травмами различной степени тяжести отвезли в районную больницу. Сейчас его состояние не известно.
  • На место происшествия прибыли работники ГСЧС.
  • Спасатели отсоединили аккумуляторы в Volkswagen, чтобы вдруг не произошел пожар.
  • Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.


В Золочевском районе под Львовом грузовик протаранил легковушку / Фото "Варта 1"


В результате ДТП пострадал 33-летний водитель легковушки / Фото "Варта 1"


Сейчас пострадавший находится в больнице с различными степенями тяжести / Фото ГСЧС Львовской области

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Сейчас полиция устанавливает все детали ДТП / Фото "Варта 1"

Автор: Марта Кушка