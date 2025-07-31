Днем 31 июля во Львовской области произошло возгорание. Сообщалось, что огонь быстро распространяется.

По данным ГСЧС, возгорание возникло на ферме в селе Нагоряны, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре на Львовщине?

В комментарии 24 Каналу в ГСЧС сообщили, что спасатели работают на месте происшествия. Впоследствии там добавили, что 31 июля в 17:03 поступило сообщение о пожаре в селе Нагоряны Львовского района. Возгорание возникло в одном из зданий на территории фермы.

Ликвидация пожара на Львовщине / Фото ГСЧС

Сейчас продолжается ликвидация пожара. К тушению огня привлечены 70 спасателей и 18 единиц техники.

Под Львовом возник пожар: видео очевидцев

К слову, в ночь на 21 июля во Львове произошел пожар на рынке. Согласно данным ГСЧС, около 23 часов спасатели получили сообщение о возгорании на улице Владимира Великого в торговом павильоне из сэндвич-панелей. В течение часа пожар удалось потушить.

Они отметили, что в результате возгорания никто не пострадал. Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара.