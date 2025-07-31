Под Львовом вспыхнул масштабный пожар: в ГСЧС сообщают о возгорании на ферме
- 31 июля во Львовской области произошло возгорание на ферме в селе Нагоряны.
- ГСЧС занимается ликвидацией пожара, причины его возникновения пока неизвестны.
Днем 31 июля во Львовской области произошло возгорание. Сообщалось, что огонь быстро распространяется.
По данным ГСЧС, возгорание возникло на ферме в селе Нагоряны, передает 24 Канал.
Смотрите также Из пожара спасли людей и животных: в Одессе произошло возгорание в жилом доме
Что известно о пожаре на Львовщине?
В комментарии 24 Каналу в ГСЧС сообщили, что спасатели работают на месте происшествия. Впоследствии там добавили, что 31 июля в 17:03 поступило сообщение о пожаре в селе Нагоряны Львовского района. Возгорание возникло в одном из зданий на территории фермы.
Ликвидация пожара на Львовщине / Фото ГСЧС
Сейчас продолжается ликвидация пожара. К тушению огня привлечены 70 спасателей и 18 единиц техники.
Под Львовом возник пожар: видео очевидцев
К слову, в ночь на 21 июля во Львове произошел пожар на рынке. Согласно данным ГСЧС, около 23 часов спасатели получили сообщение о возгорании на улице Владимира Великого в торговом павильоне из сэндвич-панелей. В течение часа пожар удалось потушить.
Они отметили, что в результате возгорания никто не пострадал. Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара.