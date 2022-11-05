Под Макеевкой могли разбить целый батальон мобилизованных россиян, сотни погибших, – росСМИ

В российских СМИ сообщили, что под Макеевкой разбили целый батальон мобилизованных россиян. Из 570 оккупантов выжили только 29.

Об этом журналистам рассказали родственники мобилизованных из Воронежской области, сообщает 24 канал. Они жалуются на то, что солдат бросили на передовую, а командование сбежало.

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Под Макеевкой разбили батальон мобилизованных

Один из военнослужащих, которому удалось выжить, Алексей Агафонов рассказал, что проходил подготовку в воинской части 2079. Командир батальона мобилизованных обещал, что военных привезут в район Сватового. Там в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды так называемой "территориальной обороны".

Однако ночью 2 ноября весь батальон привезли на линию столкновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

Нас выбросили в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было 3 лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а к утру начался обстрел – артиллерия, "грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу сбежали,

– отметил россиянин.

По его словам, в перерывах между обстрелами мобилизованные пытались окапываться, но их сразу "видели" коптеры и снова начинался обстрел.

"Из 570 человек целых 29, еще 12 ранены, остальные – все", – рассказал Агафонов.

Жена еще одного мобилизованного Злата также рассказала о сотнях погибших.

"Погибших, конечно, больше половины", – пересказала россиянка слова мужа.

Мобилизированных бросают на передовую

По словам Агафонова, до этого на тех позициях разбили как минимум еще один мобилизованный батальон. Он якобы видел десятки трупов, у некоторых даже торчали из карманов военные билеты.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле здесь в Луганской области на передок бросают именно мобилизованных. Когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", – добавил россиянин.

По его словам, местные и контрактники не хотят воевать, а в район Сватового свозят мобилизованных со всей России. Туда же отступили мобилизованные, которым удалось выжить.

"Здесь полная неразбериха. Всех, кто выжил и снова прибыл, группируют в новые батальоны и забрасывают на передок, чтобы закрыть линию обороны", – добавил оккупант.

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