Десантник в одном бою уничтожил 5 танков и 3 БМП врага: феноменальное видео

Украинский десантник уничтожил 5 танков и 3 боевых машины пехоты (БМП) в одном бою у Марьинки. Боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поразил вражескую бронетехнику из противотанкового комплекса Javelin.

Отмечают, что на днях враг приступил к массированному штурму позиций украинских защитников в районе Марьинки. Но оккупантам помешали мужество и военная сноровка десантников ВСУ.

Смотрите также Местность помогает: военнослужащий рассказал, как ВСУ уничтожают оккупантов в Запорожье

Умело применяя маневр, постоянно меняя огневые позиции, военнослужащий противотанкового резерва с помощью американского противотанкового комплекса Javelin уничтожил 8 единиц бронетехники.

– рассказали в ДШУ.

Дело завершила артиллерия 79-й бригады, мощно ударившей по другой бронетехнике российских воинов. А точный огонь из стрелкового оружия из пехоты по противнику не оставил захватчикам никаких шансов на успех.

В этом тяжелом бою было уничтожено 5 танков и 7 БМП противника.

Феноменальная работа украинского десантника: видео