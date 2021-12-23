Под Мариуполем автомобиль врезался в тепловоз: СМИ показали жуткие фото

В Донецкой области случилась жуткая авария. На железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и автомобиль "Газель".

Инцидент произошел после обеда 22 декабря вблизи станции Мариуполь Сортировочная. Впоследствии СМИ показали фото с места аварии.

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Почему случилось ДТП под Мариуполем

На них видно, что у "Газели" разбито лобовое стекло и смята фактически вся передняя часть. По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля пытался проскочить перед тепловозом. Впрочем, не успел.

В результате жуткого ДТП на несколько часов задерживали ряд поездов. На место прибыла следственно-оперативная группа. Кроме этого, на вызов приехали и спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Под Мариуполем произошла авария с автомобилем и тепловозом / Фото 0629.com.ua

Автомобиль врезался в поезд под Мариуполем / Фото 0629.com.ua

Кадры с места ДТП / Фото 0629.com.ua

Авария возле Ивано-Франковска

В ночь на 21 декабря произошла другая авария на железной дороге. Вблизи Ивано-Франковска водитель авто не справился с управлением и въехал в переездное ограждение. Вместе с ним в машине находились 3 пассажира. Все они получили травмы и сейчас находятся под наблюдением медиков в больнице.

Трагические случаи на железной дороге