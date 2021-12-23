Под Мариуполем автомобиль врезался в тепловоз: СМИ показали жуткие фото
Источник:0629.com.ua
В Донецкой области случилась жуткая авария. На железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и автомобиль "Газель".
Инцидент произошел после обеда 22 декабря вблизи станции Мариуполь Сортировочная. Впоследствии СМИ показали фото с места аварии.
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Почему случилось ДТП под Мариуполем
На них видно, что у "Газели" разбито лобовое стекло и смята фактически вся передняя часть. По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля пытался проскочить перед тепловозом. Впрочем, не успел.
В результате жуткого ДТП на несколько часов задерживали ряд поездов. На место прибыла следственно-оперативная группа. Кроме этого, на вызов приехали и спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
Под Мариуполем произошла авария с автомобилем и тепловозом / Фото 0629.com.ua
Автомобиль врезался в поезд под Мариуполем / Фото 0629.com.ua
Кадры с места ДТП / Фото 0629.com.ua
Авария возле Ивано-Франковска
В ночь на 21 декабря произошла другая авария на железной дороге. Вблизи Ивано-Франковска водитель авто не справился с управлением и въехал в переездное ограждение. Вместе с ним в машине находились 3 пассажира. Все они получили травмы и сейчас находятся под наблюдением медиков в больнице.
Трагические случаи на железной дороге
- В Одесской области поезд сбил насмерть 17-летнего парня. Это произошло возле станции Чубовка. Юноша сидел на путях. Когда машинист его заметил и применил экстренное торможение, было слишком поздно.
- В ночь на 14 декабря на Ивано-Франковщине поезд протаранил автомобиль ВАЗ. Погибли 2 человека. Столкновение могло произойти из-за того, что водитель проигнорировал сигнал о запрете переезда.