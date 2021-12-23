Інцидент трапився після обіду 22 грудня поблизу станції Маріуполь Сортувальна. Згодом ЗМІ показали фото з місця аварії.

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Чому трапилося ДТП під Маріуполем

На них видно, що у "Газелі" розбите лобове скло й зім'ята фактично уся передня частина. За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля намагався проскочити повз тепловоз. Втім, не встиг.

Внаслідок моторошного ДТП на кілька годин затримували низку потягів. На місце прибула слідчо-оперативна група. Крім цього, на виклик приїхали й рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає.



Під Маріуполем трапилася аварія з автомобілем та тепловозом / Фото 0629.com.ua



Автомобіль врізався у потяг під Маріуполем / Фото 0629.com.ua



Кадри з місця ДТП / Фото 0629.com.ua

Аварія біля Івано-Франківська

У ніч проти 21 грудня сталася інша аварія на залізниці. Поблизу Івано-Франківська водій авто не впорався з керуванням та в'їхав у переїзне огородження. Разом з ним у машині перебували 3 пасажирів. Усі вони зазнали травм й наразі перебувають під наглядом медиків у лікарні.

Трагічні випадки на залізниці