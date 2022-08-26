Под Мелитополем произошел очередной "хлопок" – могло прилететь в базу оккупантов
"Хлопок" вечером 26 августа посетил российских оккупантов под Мелитополем. Местные жители услышали несколько взрывов.
Сезон "хлопка" для оккупантов продолжается. Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что взрывы прогремели на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ.
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Очередной "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов,
– заявил Федоров.
Потери врага
Украинские герои наносят российским оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 26 августа Генштаб ВСУ сообщил о 46 250 ликвидированных захватчиках.
Также удалось уничтожить:
- танков – 1 936 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 4 251 (+6) единица;
- артиллерийских систем – 1 040 (+3) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 272 единицы;
- средств ПВО – 148 единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 202 единицы
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 196 единиц.
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