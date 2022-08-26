Под Мелитополем произошел очередной "хлопок" – могло прилететь в базу оккупантов

"Хлопок" вечером 26 августа посетил российских оккупантов под Мелитополем. Местные жители услышали несколько взрывов.

Сезон "хлопка" для оккупантов продолжается. Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что взрывы прогремели на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ.

Заметьте Ответ оккупантам за тревожное 24 августа: в Новой Каховке – очередной "хлопок"

Очередной "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов,

– заявил Федоров.

Потери врага

! Федоров отметил, что коллаборантов на оккупированных территориях ждут "печальные новости". Партизаны уже готовятся к этому.

Украинские герои наносят российским оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 26 августа Генштаб ВСУ сообщил о 46 250 ликвидированных захватчиках.

Также удалось уничтожить:

танков – 1 936 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 4 251 (+6) единица;

артиллерийских систем – 1 040 (+3) единиц;

реактивных систем залпового огня – 272 единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 единицы

БпЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц.

К теме – боевик с женой плачутся из-за взрывов складов: смотрите видео