Под Мелитополем произошел очередной "хлопок" – могло прилететь в базу оккупантов

26 августа 2022 , 20:09
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"Хлопок" вечером 26 августа посетил российских оккупантов под Мелитополем. Местные жители услышали несколько взрывов.

Сезон "хлопка" для оккупантов продолжается. Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что взрывы прогремели на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ.

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Очередной "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов,
– заявил Федоров.

Заметьте! Федоров отметил, что коллаборантов на оккупированных территориях ждут "печальные новости". Партизаны уже готовятся к этому.

Потери врага

Украинские герои наносят российским оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 26 августа Генштаб ВСУ сообщил о 46 250 ликвидированных захватчиках.

Также удалось уничтожить:

  • танков – 1 936 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4 251 (+6) единица;
  • артиллерийских систем – 1 040 (+3) единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 272 единицы;
  • средств ПВО – 148 единиц;
  • самолетов – 234 единицы;
  • вертолетов – 202 единицы
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 196 единиц.

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Автор: Мар'яна Бекало