Под Мелитополем "самоликвидировался" мост, которым оккупанты снабжали оружие из Крыма, – Братчук
Источник:Телеграмм Сергея Братчука
У россиян произошла большая проблема под Мелитополем. Мост, по которому вражеские войска осуществляли снабжение горючим, оружием и техникой из Крыма, "самоликвидировался".
О совсем не досадном инциденте на железной дороге рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Мост расположен в селе Акимовка недалеко от Мелитополя и имел для оккупантов стратегическое значение.
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У россиян – теперь паника
После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли – достанем их кругом,
– написал Братчук.
Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, подрыв моста – дело рук партизан. В соцсетях пишут, что российские военные – в шоке, ведь объект находился под охраной. Теперь захватчики останавливают и производят обыск машин.
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