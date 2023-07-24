Об этом сообщают российские СМИ. Там отмечают, что пострадавших и повреждений якобы нет, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака беспилотников на Москву: военный эксперт объяснил, почему россиян не спасла ПВО

Под Москвой снова "видят" беспилотники

Российские пропагандисты отметили, что инцидент якобы произошел в поселке Первомайское, расположенном в Московской области России. Они отметили, что неизвестный дрон якобы упал возле частного дома.

После падения этого неизвестного БПЛА на место, вероятно, прибыли российские экстренные службы. Они обнаружили, что этот беспилотник вроде бы был без взрывного устройства.

Пока российские СМИ не публиковали никаких фото, подтверждающих наличие такой атаки. Кроме этого, доподлинно неизвестно, были ли в этом населенном пункте повреждения зданий или пострадали в результате этой атаки.

В тот же день в Москве произошла атака дронами