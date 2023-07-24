Об этом сообщают российские СМИ. Там отмечают, что пострадавших и повреждений якобы нет, передает 24 Канал.
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Под Москвой снова "видят" беспилотники
Российские пропагандисты отметили, что инцидент якобы произошел в поселке Первомайское, расположенном в Московской области России. Они отметили, что неизвестный дрон якобы упал возле частного дома.
После падения этого неизвестного БПЛА на место, вероятно, прибыли российские экстренные службы. Они обнаружили, что этот беспилотник вроде бы был без взрывного устройства.
Пока российские СМИ не публиковали никаких фото, подтверждающих наличие такой атаки. Кроме этого, доподлинно неизвестно, были ли в этом населенном пункте повреждения зданий или пострадали в результате этой атаки.
В тот же день в Москве произошла атака дронами
- Жители Москвы около 4 часов утра 24 июля сообщили в соцсетях о звуках взрывов. Так, они жаловались, что "неизвестные дроны" атаковали военную часть, расположенную в российской столице, а также один из беспилотников якобы прилетел вблизи здания минобороны России.
- Впоследствии источники в ГУР МО рассказали, что эта атака была спецоперацией украинской разведки. Там отметили, что результат атаки дронов на Москву – это кооперация волонтеров и структуры.
- Журналисты также заметили, что при отражении этой атаки россияне не использовали свой хваленый ЗРПК "Панцирь-С1", который до сих пор стоит на крыше минобороны страны-агрессорки. В частности, этот комплекс находился в 300 метрах от вероятного места удара.
- Довольно хорошо "подгорело" у россиян после "атаки" на их столицу. Они начали спрашивать, где же находится их ПВО, а также призвали "уничтожать украинские города". В то же время, самые смелые решили открыто заявить, что таких действий следовало ожидать, ведь Россия развязала войну против Украины.