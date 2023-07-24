Про це повідомляють російські ЗМІ. Там зазначають, що постраждалих і пошкоджень нібито немає, передає 24 Канал.

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Під Москвою знову "бачать" безпілотники

Російські пропагандисти зазначили, що інцидент нібито стався у селищі Первомайське, що у Московській області Росії. Вони зазначили, що невідомий дрон буцімто упав біля приватного будинку.

Після падіння цього невідомого БпЛА на місце, ймовірно, прибули російські екстрені служби. Вони виявили, що цей безпілотник начебто був без вибухового пристрою.

Наразі російські ЗМІ не публікували жодних фото, які б підтверджували наявність такої атаки. Окрім цього, достеменно невідомо, чи були у цьому населеному пункті пошкодження будівель або ж постраждалі внаслідок цієї атаки.

Того ж дня у Москві відбулася атака дронами