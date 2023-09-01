Под Москвой горит цех по производству электроники для ракет
Под российской Москвой горит цех по производству электроники для ракет. Расположен он в подмосковных Люберцах.
Информация российских властей и пропагандистов о якобы работе ПВО является ложью. Соответствующую информацию 24 Каналу рассказал представитель украинской разведки Андрей Юсов.
Смотрите также Россия вывозит свои С-300 уже даже из Сахалина
Что известно о пожаре в цехе под Москвой
Украинская разведка подтвердила, что в цехе по производству электроники для ракет на заводе в Люберцах разгорелся пожар. Однако разведчики не комментируют, ни чья это операция, ни чем нанесли удары.
Но да, такой факт подтверждается и, соответственно, официальная информация российской власти, московской власти в очередной раз является лживой о том, что что-то сбито и не долетело,
– объяснил Юсов.
По его словам, из дополнительной информации известно, что в цехе повреждена:
- часть дорогостоящего оборудования;
- запас комплектующих.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил, что для производства электроники это, вероятно, достаточно серьезные повреждения.
Что происходило под Москвой 1 сентября
- Утром 1 сентября в Москве снова заявили о якобы "атаке беспилотниками", объявили план "Ковёр" и остановили работу всех аэропортов.
- Впоследствии московский мэр Сергей Собянин заявил, что якобы "российская ПВО пресекла очередную попытку пролета беспилотника на Москву". Это произошло якобы рядом с Люберцами.
- Российский политик традиционно соврал, что якобы по предварительным данным пострадавших и разрушений нет, а экстренные службы работали на месте происшествия.
- Несмотря на ложь россиян, на видео ясно виден густой дым, поднимавшийся в небе возле Москвы.
Масштабный пожар в России: смотрите видео