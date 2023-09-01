Под Москвой горит цех по производству электроники для ракет

Под российской Москвой горит цех по производству электроники для ракет. Расположен он в подмосковных Люберцах.

Информация российских властей и пропагандистов о якобы работе ПВО является ложью. Соответствующую информацию 24 Каналу рассказал представитель украинской разведки Андрей Юсов.

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Что известно о пожаре в цехе под Москвой

Украинская разведка подтвердила, что в цехе по производству электроники для ракет на заводе в Люберцах разгорелся пожар. Однако разведчики не комментируют, ни чья это операция, ни чем нанесли удары.

Но да, такой факт подтверждается и, соответственно, официальная информация российской власти, московской власти в очередной раз является лживой о том, что что-то сбито и не долетело,

– объяснил Юсов.

По его словам, из дополнительной информации известно, что в цехе повреждена:

часть дорогостоящего оборудования;

запас комплектующих.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил, что для производства электроники это, вероятно, достаточно серьезные повреждения.

Что происходило под Москвой 1 сентября

Утром 1 сентября в Москве снова заявили о якобы "атаке беспилотниками", объявили план "Ковёр" и остановили работу всех аэропортов.

Впоследствии московский мэр Сергей Собянин заявил, что якобы "российская ПВО пресекла очередную попытку пролета беспилотника на Москву". Это произошло якобы рядом с Люберцами.

Российский политик традиционно соврал, что якобы по предварительным данным пострадавших и разрушений нет, а экстренные службы работали на месте происшествия.

Несмотря на ложь россиян, на видео ясно виден густой дым, поднимавшийся в небе возле Москвы.

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