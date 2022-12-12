Под Москвой снова вспыхнул ТЦ: площадь пожара – почти 10 тысяч квадратных метров
В России снова неспокойно. Вблизи Москвы загорелся еще один торговый центр.
Утром 12 декабря в подмосковной Балашихе вспыхнул торговый центр "Стройпарк". Об этом сообщают росСМИ. 24 канал.
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В России загорелся очередной ТЦ
Сначала в МЧС сообщили, что сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь опрокинулся на первый этаж здания.
Затем отметили, что причиной пожара в ТЦ стало короткое замыкание из-за дождя.
В России снова горит ТЦ: смотрите видео
Площадь пожара быстро растет. Огнем охвачено уже почти 10 тысяч квадратных метров. Как сообщили в МЧС, к тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.
Отмечают, что пожар имеет третий номер сложности. В настоящее время продолжается эвакуация всех работников по ТЦ.
Российские СМИ также сообщают, что в результате пожара пострадал один охранник ТЦ. Мужчину зовут Сергей Чистов, ему 39 лет. У пострадавшего отравления продуктами горения и ожогов верхних дыхательных путей.
О пострадавших информация пока уточняется. На публикуемых очевидцах кадрах видно, как густые столбы дыма поднимаются от здания на несколько десятков метров в гору, а огонь прорывается из паркинга.
Очередной пожар под Москвой: смотрите видео
Последние пожары в России: главное
- В ночь на 9 декабря в Москве загорелся огромный торговый центр. Однако у граждан враждебного государства, очевидно, что-то случилось со зрением, ведь они просто-таки не замечали пламя в течение нескольких часов.
- Пожар произошел в торговом центре "Мега Химки", расположенном в столице враждебного государства. Однако, как отмечают российские СМИ и телеграмм-каналы, пламя вспыхнуло еще в час ночи 9 декабря.
- По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за сварочных работ. Однако проводившие их люди не сразу отреагировали на ситуацию.
- Во Всероссийском союзе страховщиков написали, что ущерб от пожара в торговом центре "Мега Химки" составляет от 20 до 30 миллиардов рублей.