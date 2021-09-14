Под носом у Лукашенко и Путина: СБУ провела антитеррористические учения у границы с Беларусью

Служба безопасности Волыни провела антитеррористические учения в приграничных с Беларусью районах. Работники СБУ противостояли мнимым диверсантам, которые хотели "взорвать" Ривненскую АЭС.

"Подрывы" на атомной электростанции планировала группа условных диверсантов. Однако им не удалось проникнуть на территорию АЭС, по легенде, они сбежали.

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Тренировали задержание двух групп диверсантов

Противники пытались добраться до границы и разделились на две группы. Сотрудники Службы безопасности тренировали задержание первой группы возле пункта пропуска "Прикладники". Со второй группой "разобрались" в лесу – возле заброшенного здания.

Какие силы приняли участие в учениях:

Региональные подразделения СБУ Волынской и Ровенской областей;

Волынские и ровенские подразделения Нацгвардии;

Госпогранслужба;

Нацполиция и Патрульная полиция.

В координационной группе Антитеррористического центра при Управлении СБУ на Волыни оценили учения, как успешные. Говорят, что участники отработали взаимодействие при предотвращении террористам и диверсантам.

Смотрите видео с учений:

В Беларуси проходят масштабные учения "Запад-2021"

Отметим, что 9 сентября на территории Беларуси стартовали масштабные военные учения "Запад-2021". Участие в них принимают российские и белорусские военные. В ВСУ внимательно следят за тренировкой сил на территории северного соседа.

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Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отметил, что не считает, что это – реальная угроза нападения, однако украинская армия начеку.