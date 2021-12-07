Под огонь попало Зайцево: боевики обстреляли жилой сектор

Боевики продолжают игнорировать минские договоренности. 7 декабря от обстрела незаконных вооруженных формирований пострадал жилой дом в селе Зайцево Донецкой области.

В результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом. Окна двух квартир повреждены.

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Жертв и пострадавших нет

К счастью, жертв и пострадавших нет. На место прибыли следственно-оперативная группа полиции Бахмута.

Стражи порядка обследуют населенный пункт и фиксируют все последствия преступления боевиков. Главная цель полицейских – выяснить, какая помощь нужна местным жителям.

По факту обстрела будет открыто уголовное производство

По факту обстрела правоохранительные органы откроют уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.



Повреждены окна в двух квартирах / Фото МВД

Кратко о предыдущих обстрелах жилого сектора боевиками:

3 декабря оккупанты обстреляли инфраструктуру Станицы Луганской.

Под огонь попал район, где расположена железнодорожная станция Киндрашевская – Новая.

14 ноября боевики обстреляли и жилой район поселка Невельское, что в Покровском районе.

Три дома разрушены полностью.

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