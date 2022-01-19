Под Печерским судом, где будут выбирать меру пресечения Порошенко, уже начались столкновения

Печерский суд Киева 19 января огласит меру пресечения Петру Порошенко. За 2 часа до начала заседания под зданием суда уже возникли столкновения.

Активистов было меньше, чем силовиков

Заседание суда начнется в 14:00. Однако еще с самого утра сторонники Порошенко начали обустраивать сцену.

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По данным телеграм-канала "Киев Сейчас", около 12 часов утра между активистами и правоохранителями возникли столкновения. Все потому, что сторонники политика хотели разжечь огонь в бочке, однако силовики им этого не позволили и забрали бочку.

Полицейские и активисты начали толкаться. Однако вторых было гораздо меньше, поэтому столкновения быстро прекратились.

Смотрите видео потасовки под Печерским судом:

Впоследствии активисты начали выкрикивать правоохранителям: "Позор". Ведь те начали разбирать их палатки.

Сторонники Порошенко кричат полиции: "Позор": видео

Под Печерским судом собрались сторонники Порошенко / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Детали судебного заседания

Прокуроры просят взять нардепа под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиарда долларов. 17 января судья Алексей Соколов не смог за почти 12 часов заседания огласить свое решение.

Служитель Фемиды 5 часов пребывал в совещательной комнате, однако после того перенес оглашение меры пресечения на 19 января.

В чем подозревают Порошенко

20 декабря 2021 года лидеру "Европейской Солидарности" объявили подозрение в государственной измене. В частности, его подозревают в сотрудничестве с боевиками из Донбасса и закупке угля с оккупированных территорий. Другим фигурантом этого производства является пророссийский нардеп Виктор Медведчук, которого суд уже отправил под домашний арест.

По данным Государственного бюро расследований, из-за действий политика из бюджета Украины выделили около 3 миллиардов гривен оккупантам. Киев попал в большую зависимость от России и террористов, и агрессор смог вмешиваться во внутренние дела другого государства.