Атака "Шахедами" на Черкасщину: под прицелом – критическая инфраструктура, есть отключение света

Ночью 25 января оккупанты атаковали Черкасскую область ударными дронами. Под прицелом агрессора была критическая инфраструктура.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Смотрите также Атака по Киевской области: повреждена 9-этажка, вспыхнул пожар на предприятии

Какие последствия атаки "Шахедами" на Черкасскую область 25 января

Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Черкасскую область ударными дронами. Председатель ОВА заявил, что под прицелом захватчиков была критическая инфраструктура. Последствия атаки агрессора еще уточняют.

Сейчас обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре,

– сообщил Игорь Табурец.

Добавил, что все службы работают, а больше информации будет позже.

Заметим, что ночью 25 января вблизи Черкасс прозвучала серия взрывов. Сначала в 01:14, уже через 5 минут были повторные. Около 02:36 в области снова было громко.

Читайте также Россия продолжает террор "Шахедами": где была угроза атаки дронами

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.