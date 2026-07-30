Под ракетным ударом оказались Сумы: город сотрясли взрывы

Враг продолжает применять баллистическое вооружение для нанесения ударов по территории Украины. Из-за этого взрывы также потрясли Сумы.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об ударе?

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена еще вчера вечером. Уже примерно в 02:05 30 июля в Воздушных силах сообщили о движении высокоскоростной цели в направлении Сум. Через несколько минут в городе раздался громкий взрыв.

По предварительным данным мониторинговых каналов, противник нанес удар по областному центру с помощью баллистического оружия. На момент публикации информации о последствиях вражеской атаки нет.

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