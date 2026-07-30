Про це пише 24 Канал.

Що відомо про удар?

Повітряна тривога на території Сумської області була оголошена ще звечора. Вже орієнтовно о 02:05 30 липня у Повітряних силах попередили про рух швидкісної цілі у напрямку Сум. Через кілька хвилин у місті було гучно.

За попередніми даними моніторингових каналів, противник вдарив по обласному центру балістичним озброєнням. Станом на момент публікації жодної інформації стосовно наслідків ворожої атаки немає.

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