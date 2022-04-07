Под российским Ставрополем у кладбища заметили венки на целую роту солдат с флагами ВДВ
Источник:Илья Пономарев
Под городом Ставрополем на юге России заметили десятки венков. Около них, вероятно, фотографии русских военных и флаги вооруженных сил России.
Соответствующую информацию в фейсбуке написал Илья Пономарев. Соответствующее видео ему послали местные люди.
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Местный житель города Михайловска в районе Ставрополя прислал видео огромного количества венков, стоящих на дороге возле кладбища. Количество подсчитать сложно, но, скорее всего, речь идет о целой роте погибших,
– говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что в основном там стоят флаги воздушно-десантных войск России.
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Кстати, по состоянию на утро 6 апреля российские оккупанты уже потеряли около 18 600 своих солдат.
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