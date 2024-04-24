Под Симферополем вспыхнули три железнодорожные цистерны с топливом: есть жертва и пострадавшие

В Комсомольском под Симферополем вспыхнула цистерна с топливом. Для тушения пожара привлекли 109 пожарных и 28 единиц спецтехники.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, еще один человек погиб. Об этом рассказывают российские СМИ и местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Три железнодорожные цистерны горели под Симферополем

В поселке Комсомольское под Симферополем в районе железнодорожной станции Симферополь-Грузовой вспыхнул пожар в железнодорожной цистерне.

Предварительно установлено, что в результате инцидента есть трое пострадавших, и одна жертва. Причиной возгорания считают нарушение правил технологического процесса.

К тушению были привлечены 109 спасателей и 28 единиц техники. Открытое пламя было ликвидировано в 13:30 на площади 10 квадратных метров. Уже в 14:23 в местном МЧС сообщили, что возгорание цистерны в поселке Комсомольское было полностью ликвидировано.

Как ликвидировали пожар: смотрите видео

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