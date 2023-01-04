Выгорели дотла: под Томском вспыхнул пожар в лагере для мобилизованных

В России идет марафон "ни дня без пожаров". В этот раз под Томском вспыхнул лагерь для мобилизованных.

Об инциденте заявили росСМИ. 24 канал. Сообщают, что дотла выгорели 3 палатки. Оккупанты потеряли личные вещи.

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Уже традиционно для России "никто не пострадал". Причины пожара – неизвестны. На опубликованных кадрах видно, что огонь был достаточно мощным.

Жены мобиков умоляют спасти мужчин

Пока россияне паникуют из-за "хлопка", который продолжает тур Россией, их распиаренная "ПВО" сбивает действительно важные цели. Губернатор Ростовской области серьезно сообщил, что "ПВО" сбила воздушный шарик . В сети уже шутят, что следующие на очереди – Карлсон и Винни-Пух.

Российские оккупанты совершают в Украине геноцид. Их родственники не только не осуждают, но и часто поощряют это. В то же время, россияне хотят не чувствовать войну на себе. Вот и женщины из Бийска опечалились только тогда, когда их мужей бросили на фронт как "пушечное мясо".

Женщины записали видео с просьбой спасти мобиков, оказавшихся с автоматами против танков.