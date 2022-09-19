Под Торезом оккупанты тренируют зэков, которыми пополняют свои подразделения после потерь

Российские оккупанты терпят колоссальные потери. Чтобы пополнить запасы "пушечного мяса" на полигоне возле города Торез, развернули тренировочный лагерь для зэков.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 19 сентября. Герои ВСУ уже 208 дней героически обороняют родную землю от российских захватчиков.

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На полигоне вблизи города Торез, оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1 армейского корпуса, понесших потери во время боевых действий,

– говорится в сообщении.

Предатели сбегают с оккупированных территорий

Тем временем предатели сбегают с временно оккупированной Луганщины. В частности, на территорию россии выезжают коллаборанты и лояльные к оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов. Предатели пытаются вывезти документы, подтверждающие их сотрудничество с оккупантами.

Потери врага

Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 19 сентября удалось ликвидировать 54 650 оккупантов. Также уничтожили:

боевых бронированных машин – 4 720 (+2) единиц,

артиллерийских систем – 1 313 (+4) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средства ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+0) единица,

вертолетов – 217 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2) единиц,

крылатых ракет – 238 (+0) единиц.

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