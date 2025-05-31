Под ударом оказались 3 области: Россия снова запускала более 100 БпЛА

В ночь на 31 мая российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ракеты и ударные БпЛА типа "Шахед".

Под прицелом врага оказалось 3 региона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Смотрите также Есть признаки, что Россия готовит новые обстрелы стратегической авиацией, – ЦПД Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки В ночь на 31 мая вражеские силы атаковали 114-ю средствами воздушного нападения.