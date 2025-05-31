Під прицілом ворога опинилося 3 регіони. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

У ніч проти 31 травня ворожі сили атакували 114-ма засобами повітряного нападу.

Зокрема, противник атакував 107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово,

Шаталово,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ Криму;

Також агресор атакував 2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області Росії.

Крім цього, росіяни запускали 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курщини.

Російська армія також атакувала цієї ночі 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина,

– ідеться в повідомленні.

Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни,

– вказали в Повітряних силах.

Там додали, що 42 ворожі цілі було збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

В ПС зазначили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу росіян у 13 локаціях.