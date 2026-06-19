Под ударом оказались сразу несколько мостов в Крыму: Генштаб ВСУ сообщил о новых поражениях

Подразделения Сил обороны Украины 18 июня и в ночь на 19 июня нанесли удары по ряду вражеских объектов. В частности, целями стали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие вражеские объекты поразили военные?

По словам военных, пораженные мосты враг использовал для обеспечения военных перевозок и снабжения российской оккупационной армии.

Также Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Северодонецка в Луганской области и по складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе.

Кроме того, под ударом оказались пункты управления БПЛА оккупантов в районах Покровска, Воскресенки и Сиверска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.