Под ударом оказался банк и заведение питания: последствия утренней атаки на Николаев

Утром воскресенья, 6 июля, Россия продолжила терроризировать украинские города ударными беспилотниками. В частности, с 09:23 до 09:40 враг атаковал группой "Шахедов" Николаев.

В результате ударов травмированы два человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и ГСЧС.

Смотрите также Утром Россия снова атаковала Украину "Шахедами": что известно о последствиях

Что известно о последствиях атаки

В результате атаки в Николаеве повреждены 10 жилых домов, заведение питания и банк – продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Среди раненых – 31-летняя женщина в состоянии средней тяжести, которую госпитализировали, а также 35-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте.

Последствия российского обстрела: смотрите фото

Кроме того, спасатели тушили 2 пожара, возникших в частном секторе города: нежилого двухэтажного дома (площадью 50 квадратных метров) и кровли другого жилого дома (площадью 20 квадратных метров).

Россияне атаковали Николаев: смотрите видео

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.