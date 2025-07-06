Под ударом оказался банк и заведение питания: последствия утренней атаки на Николаев
- Утром 6 июля Россия атаковала Николаев "Шахедами" – повреждены 10 жилых домов, заведение питания и банк.
- Пострадали 2 человека – 31-летняя женщина и 35-летний мужчина; спасатели тушили пожары в частном секторе города.
Утром воскресенья, 6 июля, Россия продолжила терроризировать украинские города ударными беспилотниками. В частности, с 09:23 до 09:40 враг атаковал группой "Шахедов" Николаев.
В результате ударов травмированы два человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и ГСЧС.
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Что известно о последствиях атаки
В результате атаки в Николаеве повреждены 10 жилых домов, заведение питания и банк – продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Среди раненых – 31-летняя женщина в состоянии средней тяжести, которую госпитализировали, а также 35-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте.
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Кроме того, спасатели тушили 2 пожара, возникших в частном секторе города: нежилого двухэтажного дома (площадью 50 квадратных метров) и кровли другого жилого дома (площадью 20 квадратных метров).
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