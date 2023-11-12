Россия атаковала Харьков баллистикой: под ударом находился гражданский объект
Вечером россияне ударили по Харькову ракетами. Мер города рассказал о последствиях атаки.
12 ноября вечером россияне нанесли удары по Харькову. Городской голова Игорь Терехов рассказал, куда пришелся вражеский удар.
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Пострадал гражданский объект
По словам Терехова, оккупанты попали в Шевченковский район Харькова. Там есть "прилет" в объект гражданской инфраструктуры.
В Харьковской ОВА уточнили, что предварительно обошлось без пострадавших. Профильные службы работают на месте попадания.
В городе раздавались взрывы
В 19:21 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Харьковщины, а именно о угрозе применения баллистики. Сразу за этим в областном центре раздался первый взрыв. В течение 20 минут погремело еще два. В 20:21 Харьковщине дали отбой. Однако уже в 20:44 Воздушные силы сообщили о новой угрозе.
Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации. Угроза применения авиационного вооружения!,
– говорится в сообщении ПС.