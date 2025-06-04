Под ударом спасатели и гражданские объекты: россияне чуть ли не весь день обстреливают Сумы

С самого утра Сумы находятся под атакой России. В городе фиксируют поражение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Сумы оказались под атакой России

Утром 4 июня российские войска в очередной раз атаковали Сумы ударными БпЛА. На этот раз враг атаковал объект гражданской инфраструктуры – повреждены складские помещения, гражданские авто. Также пострадал человек.

Во время ликвидации последствий атаки спасатели оказались под повторными вражескими обстрелами. К счастью, личный состав не пострадал, техника осталась неповрежденной,

– указали в ГСЧС.

Спасатели отметили, что несмотря на постоянную угрозу атак – очаги горения ликвидированы.

Что происходит в Сумах после атаки России / фото ГСЧС Украины