Враг атаковал ракетами Староконстантинов, в Хмельницкой области слышали взрывы
Россия вечером 11 июля запустила по Украине крылатые ракеты. Воздушные силы предупреждали об опасности для Староконстантинова.
Вечером 11 июля Россия осуществила гибридную атаку по Украине. Пока на Киевщине “Шахеды”, в небе над западной частью Украины – крылатые ракеты.
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Враг снова атаковал Староконстантинов
Около 9 вечера Воздушные силы предупредили о 3 ракетах в направлении Староконстантинова с восточного направления. Через несколько минут СМИ сообщили о том, что в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов.
После этого, примерно в 21:01, мониторинговые каналы заявили, что по ракетам уже "чисто". Однако все еще остается угроза по дронам-камикадзе.Оперативно о взрывах и других угрозах читайте в нашем телеграмм-канале.
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Последствия атаки на область пока неизвестны. Ожидаем более подробную информацию от ОВА и Воздушных сил.
Призываем жителей региона воздержаться от публикации последствий обстрела в сети.