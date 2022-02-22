Под угрозой полномасштабного российского вторжения 4 крупных города Украины, – СМИ

СМИ сообщают об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину. В опасности и 4 крупных города, на которых может направить атаку государство-агрессор, – это Харьков, Одесса, Херсон и Киев.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на три источника. Традиционно, кто предоставил информацию, СМИ не конкретизирует.

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СМИ ссылаются на разведданные

Такие разведывательные данные США передали странам-союзникам. Никаких деталей нет, однако, уверяют источники, они подкреплены необходимыми расчетами.

Относительно того, что понимают под словосочетанием "потенциальная атака", тоже ничего неизвестно. Не сообщают в Bloomberg и какая конечная цель Владимира Путина – по поводу агрессии против Украины.

Атака будет подкреплена киберпреступлениями

Данные свидетельствуют о том, что полномасштабное вторжение может быть подкреплено с воздуха, также будут параллельно совершаться киберпреступления.

Атаки на некоторые из торговых путей Украины будут иметь тяжелые экономические последствия. До 70% экспорта и импорта Украины осуществляется морским путем, а на порты Одесской области приходится три четверти этого объема,

– пишет Bloomberg.

Ранее именно Bloomberg сообщал о том, что Россия должна начать вторжение 15 февраля. The Mirror и The Sun уверяли, что атака будет 16 февраля и называли даже конкретное время – между 1:00 и 3:00 ночи.

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Коротко об угрозе вторжения России в Украину:

Так называемый "договор о сотрудничестве" между Россией и боевиками предполагает общую область обороны. Россия может вводить войска и размещать свои военные базы.

Украинские военные показали карту размещения российских сил на Донбассе. Речь идет о зафиксированных 134 единицах техники.

В Вашингтоне заявили, что Россия планирует "чрезвычайно насильственное" вторжение в Украину, чтобы "раздавить" украинский народ. Мол, об этом свидетельствуют разведданные.

В ВСУ тем временем заверили, что готовы сдерживать врага и знают свое дело.

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