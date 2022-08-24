Под утро Дня Независимости в ряде областей Украины раздались тревожные сирены

Ночь Дни Независимости в Украине была неспокойной, во многих областях звучали сирены. Под утро воздушную тревогу снова объявили во многих областях из-за угрозы ракетных обстрелов.

Сирены в течение ночи и под утро звучали на Юге, Востоке, Севере и Центре Украины. По состоянию на пять часов почти во всех регионах отбой тревоги.

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Где прозвучали сирены

Под утро Дня Независимости сирены звучали в:

Черкасской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Херсонской области;

Николаевской области.

В Никопольском районе Днепропетровщины почти всю ночь идет угроза артиллерийских обстрелов. Кроме того, непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области.

Напряженная ночь в Запорожье

Самая беспокойная ночь 24 августа была в Запорожской области. Там почти всю ночь продолжалась воздушная тревога, а после несколькоминутного отбоя сирены снова известили об угрозе ракетного удара. По состоянию на 4.50 в Запорожской области отбой.

Около 00:15 в Запорожье прогремели взрывы. Впоследствии председатель ОВА Александр Старух подтвердил ракетный обстрел и сообщил, что оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе и недалеко от Коммунарского района. По предварительным данным, жертв нет.

Около 4 утра в Запорожье снова раздались мощные взрывы. оккупанты попали в инфраструктурный объект города.

Важно! Каждый день Россия атакует города и села Украины, однако 24 августа нужно быть особенно бдительными, поскольку сегодня Украина отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Предугадать, куда будут избивать оккупанты и куда могут упасть обломки вражеских ракет после успешной работы ПВО – невозможно. Помните, что мы сражаемся со страной-террористом.

Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из проверенных источников.

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