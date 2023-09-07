Российские СМИ пишут, что под российским Волгоградом в районе военной базы упал беспилотник. Это произошло возле поселка Котлубань Городищенского района. 24 Канал.

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По данным российских телеграмм-каналов, беспилотник якобы попытался атаковать одну из воинских частей в 02:39.

По предварительным данным, дрон был перехвачен силами минобороны. Также сообщают, что разрушений и пострадавших как будто нет.

Известно, что в окрестностях поселка расположен центр материально-технического обслуживания Южного военного округа Минобороны России.

В России ночь показалась неспокойной. В частности, над Ростовом-на-Дону словно сбили беспилотный летательный аппарат. Это произошло в 150 метрах от штаба Южного военного округа, где командуют оккупационными войсками в Украине.

В Брянщине оккупанты 7 сентября жалуются на якобы третий дрон, летавший у них над областью. Как пишут росСМИ и местные власти, его вроде бы удалось сбить. В то же время пожаловались на то, что падение обломков нанесло ущерб.